Киев, , 15:50 — REGNUM Советник президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не получал от России гарантий безопасности Байдену во время его визита в Киев.

Джейк Салливан © Ukraine Presidency/Global Look Press

«Они только подтвердили получение уведомления. Это было просто уведомление и подтверждение получения, никаких гарантий не поступало», — цитирует Салливана издание Fianancial Times 21 февраля.

По словам советника президента США по нацбезопасности, Вашингтон заранее предупредил Москву, предоставив подробности о графике Байдена и способах его передвижения.

Встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского состоялась 20 февраля в Киеве в Михайловском соборе.

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