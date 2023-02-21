Пекин, 21 февраля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Визит президента США Джо Байдена в Киев приведет к более жесткому ответу со стороны России, пишет Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Зеленский

Эксперт Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань считает, что главе США необходимо поднять моральный дух Украины и президента Владимира Зеленского, а также попросить западных союзников предоставить больше военной помощи.

Профессор института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун считает, что Джо Байден своим визитом хотел убедить американцев и дальше поддерживать Киев, поскольку западные страны уже начинают уставать от помощи Украине.

Ранее по теме: МИД Китая: США зарабатывают на украинском конфликте

По мнению ряда других китайских экспертов, сигналы, которые исходят от визита Байдена в Киев, приведут к эскалации конфликта.

«Танки, обещанные западными странами Киеву, так и не прибыли», — отмечает китайский эксперт Сун Чжунпин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине объемом 500 млн долларов.