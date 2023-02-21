Донецк, 21 февраля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и Волноваха были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 21 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Владимир Гердо/ТАСС Обстрел Донецка

Уточняется, что обстрел Петровский района Донецка был произведён украинскими военными в 10:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 10:45 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка; в 11:00, 11:15 и 12:15 — четыре, три и ещё четыре снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка соответственно; в 12:50 — четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка; и в 12:30 — один снаряд калибра 155 мм по Волновахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка, а также Макеевка и Каштановое в ночь на 21 февраля были обстреляны со стороны ВСУ.