Лондон, 21 февраля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Предупреждения странам Запада, сделанные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля, звучат пугающе. Так оценили выступление российского лидера в газете Daily Express.

Максим Блинов/РИА Новости Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

«Владимир Путин леденяще предупредил о «глобальном конфликте» третьей мировой войны, завуалированно предупреждая о ядерной угрозе, если на карту будет поставлено само существование России», — написали в издании.

Журналисты также отметили предупреждение Путина, что если Запад будет поставлять Киеву оружие большей дальности, то Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФ Путин в обращении к Федеральному собранию сказал, что западные элиты стремятся перевести локальный военный конфликт на Украине в глобальный. Российский лидер также заявил, что Россию невозможно победить на поле боя.