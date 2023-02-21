Брюссель, 21 февраля, 2023, 15:43 — ИА Регнум. НАТО рассматривает поступивший из Киева запрос на разработку прозрачной системы военных закупок, сообщил 21 февраля журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Мы сегодня обсудили запрос Украины о помощи в разработке прозрачной системы военных закупок и снабжения», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО пообещал, что альянс в этой связи проведёт совместно с Евросоюзом и Киевом экспертное совещание по вопросам системы закупок и снабжения.

Напомним, Столтенберг в середине февраля заявил, что НАТО поддерживает ВСУ военными средствами, но Украину пока не берут в альянс. Украину нужно перевести на стандарты НАТО.