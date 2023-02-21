Брюссель, 21 февраля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта. С таким заявлением 21 февраля на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе

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«НАТО должно подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта», ― указал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киеву нужны «определённого вида гарантии безопасности», которые должны будут предоставить страны, входящие в НАТО.

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Так, по его словам, должны быть предусмотрены письменные обязательства стран Североатлантического альянса предоставлять Киеву вооружения в случае повторного конфликта с Россией. В числе таких государств польский лидер назвал США, Великобританию и Францию.