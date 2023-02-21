Москва, 21 февраля, 2023, 15:36 — ИА Регнум. 18-летняя волейболистка Екатерина Абрамова, находившаяся в одной попавших в ДТП машин с Иваном Осиповым, скончалась во вторник, 21 февраля, от многочисленных травм. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

«Сегодня скончалась Екатерина Абрамова. 18-летняя пляжница была в машине с Иваном Осиповым. Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким Кати», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ВФВ.

В понедельник, 20 февраля, в пресс-службе ВФВ сообщили, что призер чемпионата Европы по пляжному волейболу Иван Осипов скончался после шести дней нахождения в коме после попадания в ДТП.