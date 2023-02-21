В Донецке после выступления Путина сработала система ПВО
Донецк, 21 февраля 2023, 15:35 — REGNUM Система ПВО сработала в Донецке около 14:05 мск 21 февраля, спустя 15 минут после завершения оглашения послания президента, передает РИА Новости.
Раздалось несколько залпов, система продолжает работу.
Ранее власти ДНР сообщили, что двое мирных жителей республики (по одному в Донецке и Волновахе) получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.
Всего с начала суток противник выпустил по территории республики около 60 снарядов, в том числе 9 снарядов во время выступления Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что если западные страны будут поставлять Киеву дальнобойное оружие, Россия будет отодвигать ВСУ на еще большее расстояние.
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