Донецк, 21 февраля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Система ПВО сработала в Донецке около 14:05 мск 21 февраля, спустя 15 минут после завершения оглашения послания президента, передает РИА Новости.

Валентин Спринчак/ТАСС Донецк

Раздалось несколько залпов, система продолжает работу.

Ранее власти ДНР сообщили, что двое мирных жителей республики (по одному в Донецке и Волновахе) получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Всего с начала суток противник выпустил по территории республики около 60 снарядов, в том числе 9 снарядов во время выступления Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления Владимир Путин заявил, что если западные страны будут поставлять Киеву дальнобойное оружие, Россия будет отодвигать ВСУ на еще большее расстояние.