Москва, 21 февраля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Слова президента РФ Владимира Путина показывают Западу, что вежливость России — это вовсе не слабость, заявил 21 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Евгений Балицкий

«В конце концов Россию, нашу вежливость перестанут воспринимать за нашу слабость», — сказал Балицкий.

Комментируя послание Путина Федеральному собранию, он отметил, что считать Россию слабой губительно для Запада.

При этом Балицкий напомнил слова президента о том, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Читайте подробнее: Путин: Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ