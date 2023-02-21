Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Фракция большинства парламента Грузии не будет отправлять делегацию в Киев к 24 февраля. Об этом 21 февраля сообщил журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.

Здание парламента Грузии Spartaky

Он сообщил, что в парламент пришло официальное приглашение посетить Украину, но в «Мечте» его не приняли из-за политики Киева в отношении Тбилиси. Депутат напомнил, что украинские власти требуют от Грузии открыть «второй фронт» против России, а также безосновательно обвиняют грузинское руководство в неправомерных действиях в отношении экс-президента республики Михаила Саакашвили.

«Когда высокопоставленные лица Украины призывают наше государство к открытию «второго фронта», когда заключённого Саакашвили, у которого много серьёзных обвинений, называют политзаключённым», — сказал Заркуа.

По его мнению, Киев не оставил Тбилиси пространства для сохранения дипломатических отношений. При этом в грузинской партии «Лело» заявили, что их депутаты приняли приглашение посетить Украину и уже отправились туда.

Напомним, украинские власти пошли на ухудшение отношений с Грузией в мае 2020 года, назначив Саакашвили главой исполнительного комитета реформ, несмотря на протесты Тбилиси. После начала Россией спецоперации по денацификации Украины Киев стал требовать от Грузии вступить в конфликт, ввести антироссийские санкции и разорвать экономические связи с РФ. Грузинские власти отказались от такой политики, так как она противоречит интересам Грузии.

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