Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

Москва, , 15:26 — REGNUM Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники в Москве, сообщает 21 февраля «Комсомольская правда».

Анастасия Заворотнюк © Евгения Новоженина/РИА Новости

По данным источника, 51-летнюю актрису забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышев. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» около пяти месяцев находилась в клинике, где боролась с последствиями серьезной опухоли головного мозга, глиобластомы, диагностированной в 2019 году.

Уточняется, что болезнью актрисы в клинике занимались как российские, так и зарубежные специалисты, в частности из Израиля.

Подробностей состояния здоровья актрисы врачи не разглашают.

Напомним, наибольшую известность актрисе принесла комедия положений «Моя прекрасная няня», где Заворотнюк сыграла няню Вику Прутковскую. Другой не менее яркой картиной для актрисы стал фильм «Код апокалипсиса», где она сыграла спецагента, борющегося с международным терроризмом.