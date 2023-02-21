Москва, 21 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 21 февраля известило о новых успехах российских войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Больше всего потерь за последние сутки ВСУ (Вооруженные силы Украины) понесли на краснолиманском направлении — более 200 военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (21.02.2023 г.)

На донецком направлении потери противника составили более 170 военнослужащих. Также в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов.

Наступательный характер спецоперации сохраняется также на южнодонецком и запорожском направлениях: уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20. На купянском направлении ВСУ также потеряли до 70 солдат.

На херсонском направлении в районе населенного пункта Томина Балка ВС РФ выведена из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсона уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа российскими военными на краснолиманском направлении было уничтожено свыше 200 военных вооружённых формирований Украины.

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