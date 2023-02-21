Ханты-Мансийск, 21 февраля, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе признан виновным в совершении преступления, классифицируемого согласно УК РФ как «Государственная измена», местный житель. По решению суда его лишили свободы на 12 с половиной лет. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима, сообщили 21 февраля в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

При этом, в чем заключалось совершенное преступление, в судебной инстанции умолчали, сославшись на гостайну.

Напомним, в январе 2023 года в Югре был признан виновным в совершении теракта местный житель Владислав Борисенко. Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за поджог военкомата. Он вместе с подельником за обещанное неким заказчиком денежное вознаграждение в размере от одного до трех миллионов рублей устроил поджог военкомата в Нижневартовске в ночь на 4 мая 2022 года.