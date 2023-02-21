Пекин, 21 февраля, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь призвал Соединенные Штаты Америки направить свои усилия на содействие мирным переговорам по ситуации на Украине.

EPA/WU HAO/ТАСС Ван Вэньбинь

«Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны», — заявил Вэньбинь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Китай раздумывает над тем, чтобы предоставить России «летальную» военную помощь.

Ранее Блинкен заявлял, что Пекин планирует предоставить Москве как вооружение, так и боеприпасы.

Как передавала радиостанция Deutschlandfunk, Европейский союз пригрозил Китайской Народной Республике санкциями за оказание России военной помощи.