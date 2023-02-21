Глава комитета Госдумы Слуцкий объяснил возможный механизм приостановки членства РФ в ДСНВ

Москва, , 15:19 — REGNUM Вопрос о том, нужен ли для приостановления членства России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) законопроект, будет решен в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил журналистам руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий © Максим Блинов/РИА Новости

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

«В течение ближайших часов у нас будет позиция Государственно-правового управления президента. Если ратификационный закон нужен, значит он будет внесен сегодня же в Государственную думу и завтра с большой вероятностью принят и у нас и в Совете Федерации», — сказал Слуцкий.