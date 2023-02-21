Владимир Путин проведет встречу с президентом Южной Осетии
Москва, 21 февраля 2023, 15:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин 22 февраля проведет встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщили 21 февраля в пресс-службе Кремля.
Предполагается обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере.
Как сообщалось ранее, лидеры Южной Осетии и Абхазии Алан Гаглоев и Аслан Бжания находятся в Москве с 14 февраля. Встречи с президентом Абхазии в графике Владимира Путина пока нет, заявлял ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.