Москва, 21 февраля, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 февраля проведет встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщили 21 февраля в пресс-службе Кремля.

Наталья Айриян/Sputnik/РИА Новости Алан Гаглоев

Предполагается обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере.

Как сообщалось ранее, лидеры Южной Осетии и Абхазии Алан Гаглоев и Аслан Бжания находятся в Москве с 14 февраля. Встречи с президентом Абхазии в графике Владимира Путина пока нет, заявлял ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.