Бортников заявил, что ФСБ не давала гарантий безопасности Байдену по его визиту в Киев

Москва, , 15:15 — REGNUM Гарантий безопасности президенту Соединённых Штатов Джо Байдену по его состоявшемуся 20 февраля визиту в Киев не давала российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). Об этом 21 февраля заявил директор службы Александр Бортников.

Александр Бортников Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил в интервью телеграм-каналу Shot Бортников, Вашингтон действительно по дипломатической линии сообщил России о поездке американского лидера в Киев.

«Гарантий его безопасности мы не давали», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостанавливает Россия.