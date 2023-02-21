Москва, 21 февраля, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Россия не получала каких-либо заявок на приобретение доли компании Shell в проекте «Сахалин-2», сообщил 21 февраля журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Пока заявок нет на этот счёт, — сказал Новак. — Но времени ещё достаточно, идут переорганизационные процедуры до конца».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря российское руководство скорректировало срок продажи доли Shell в проекте «Сахалин-2»: был отменен прежний четырёхмесячный срок.