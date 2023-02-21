Москва, 21 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил 53 зенитной ракетной бригаде почетное наименование «гвардейская», сообщили 21 февраля в Министерстве обороны.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

В указе президента сказано, что почетное наименование бригаде присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов».

Указ Владимира Путина вступил в силу с момента подписания.

Как сообщалось ранее, 14 февраля президент присвоил почетное наименование «гвардейский» 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознамённому полку.

53 зенитная ракетная бригада была сформирована в 1967 году. Место постоянной дислокации — Курская область.