Донецк, , 15:09 — REGNUM Президент Сербии Александар Вучич предположил, что в ближайшие несколько дней в зоне специальной военной операции произойдут кардинальные изменения.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО © Станислав Красильников/ТАСС

«Из заявлений президента России [Владимира — ред.] Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине…», — сказал Вучич в беседе с журналистами на полях международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

Глава сербского государства отметил, что значительные изменения, которых он «рассчитывает увидеть уже через день, два или три», дополнительно осложнят политические и военное положение Сербии во всех отношениях.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию подчеркнул, что все поставленные в рамках СВО необратимо будут решены.

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