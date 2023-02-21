Донецк, 21 февраля, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич предположил, что в ближайшие несколько дней в зоне специальной военной операции произойдут кардинальные изменения.

Станислав Красильников/ТАСС Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО

«Из заявлений президента России [Владимира — ред.] Путина ясно, что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине…» — сказал Вучич в беседе с журналистами на полях международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

Глава сербского государства отметил, что значительные изменения, которые он «рассчитывает увидеть уже через день, два или три», дополнительно осложнят политическое и военное положение Сербии во всех отношениях.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию подчеркнул, что все поставленные в рамках СВО задачи необратимо будут решены.