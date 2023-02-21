Москва, , 15:06 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник пообещал выполнить все задачи, которые определены президентом РФ Владимиром Путиным в эфире «Первого канала».

Леонид Пасечник © Валерий Шарифулин/ТАСС

По итогам оглашения послания Путина Федеральному собранию Леонид Пасечник, заявил, что глава государства поставил те задачи, которые, безусловно, будут ориентированы на то, чтобы жители всей России, в том числе жители новых регионов, проживали максимально комфортно.

«Все задачи, которые определены Владимиром Владимировичем, мы в обязательном порядке выполним. Мы поддерживаем нашего президента», — сказал Пасечник, назвав послание Путина «историческим», так как оно первое для ЛНР в качестве субъекта РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию в Гостином дворе 21 февраля.