Париж, 21 февраля, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Нефтяные компании Франции ранее уже снижали цены на топливо, чтобы поддержать население своей страны, теперь это снова нужно сделать. Об этом 21 февраля заявил журналистам президент страны Эммануэль Макрон, посещая крупный продуктовый рынок Рюнжи под Парижем.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Мы оказываем помощь тем, кто много времени проводит за рулем. Теперь мы попробуем сделать такой жест в отношении дизеля, вот увидите», — сказал Макрон.

По его мнению, у руководства нефтяных компаний есть «дух ответственности» перед своим народом.

Стоит отметить, согласно официальным данным, годовой уровень инфляции во Франции в январе вырос на 6%, причём продукты за год подорожали на 13,3%, а топливо — на 16,3%. Банк Франции прогнозирует, что темпы инфляции в республике продолжат расти в первой половине текущего года.