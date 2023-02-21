В концерне «Калашников» заявили о начале серийного производства снайперской винтовки Чукавина

Абу-Даби, , 15:00 — REGNUM В настоящее время начато серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Об этом 21 февраля рассказал президент концерна «Калашников» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») Алан Лушников на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби.

Президент РФ Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки Чукавина © Алексей Никольский/РИА Новости

Как отметил Лушников, слова которого приводит ТАСС, на данный момент указанная винтовка успешно прошла все государственные испытания.

«Ведётся изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера «О1» для ведения серийного производства», — сказал он.

Отметим, СВЧ — это полуавтоматическая снайперская винтовка, созданная для использования патронов 7,62×54 мм и 7,62×51 мм (308 Win), и в первом калибре она совместима с магазинами от СВД, которую должна со временем заменить.