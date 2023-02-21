Абу-Даби, 21 февраля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время начато серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ). Об этом 21 февраля рассказал президент концерна «Калашников» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») Алан Лушников на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки Чукавина

Как отметил Лушников, слова которого приводит ТАСС, на данный момент указанная винтовка успешно прошла все государственные испытания.

«Ведётся изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера «О1» для ведения серийного производства», — сказал он.

Отметим, СВЧ — это полуавтоматическая снайперская винтовка, созданная для использования патронов 7,62×54 мм и 7,62×51 мм (308 Win), и в первом калибре она совместима с магазинами от СВД, которую должна со временем заменить.