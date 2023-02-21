Приостановка в ДСНВ и новые возможности России: главное из послания Путина Федеральному собранию

Москва, , 15:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин 21 февраля обнародовал свое послание Федеральному собранию, оно длилось 1 час и 45 минут и закончилось словами о том, что Россия ответит на любые вызовы, потому что «все мы одна страна, один сплоченный народ, мы уверены в своих силах, правда за нами», передает корреспондент ИА REGNUM.

Послание президента Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Выступление главы государства затрагивало все актуальные сферы развития страны и планы по реализации её национальных целей. Отдельно было сказано о роли стран НАТО в глобальном мире и вопросах обустройства новых российских территорий, на которых еще продолжается специальная военная операция.

США и НАТО развязали войну

Президент начал оглашение послания с обращения внимания присутствующих на тот факт, что впервые вместе собрались губернаторы всех регионов, включая четыре новых.

«Я выступаю в сложное, рубежное для нашей страны время. Год назад на наших исторических землях было принято решение о проведении СВО, и мы будем последовательно добиваться выполнения всех поставленных задач. С 2014 года Донбасс верил и ждал, что мы придём на помощь. Мы сделали всё, чтобы урегулировать всё при помощи мирных переговоров, но за нашей спиной готовился иной сценарий. США и НАТО готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне», — сказал российский лидер.

В его речи чувствовалось нескрываемое негодование тем обстоятельством, что, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне стремилась к мирному решению, Североатлантический альянс играл на жизни людей.

Послание президента Федеральному собранию kremlin.ru

«Играли, по сути, как говорят в известных кругах, «краплеными» картами», — подчеркнул Владимир Путин.

Он напомнил, что также бессовестно и двулично вели США себя и раньше: в Югославии, Ливии, Сирии и других странах.

«Это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы её остановить. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада — безграничная власть», — заявил российский президент. По его словам, в результате войн, которые развязали США с 2001 года, погибло более 900 000 человек.

Проект «Украина»

Владимир Путин хорошо знает историю и в своем послании Федеральному собранию нашел место для того, чтобы рассказать об истоках проекта «анти-Россия». По его словам, он начал взращиваться еще в XIX веке, еще в Австро-Венгрии, чтобы оторвать исторические земли от России, и теперь все повторяется вновь.

«Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе никто этого не замечает. Им наплевать, на кого делать ставку в войне против России», — подчеркнул глава государства. Владимир Путин заявил, что мы не воюем с народом Украины:

«Он стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну. Сегодняшний украинский режим обслуживает не национальные интересы, а интересы других стран». После слов «чем более дальнобойное орудие будет поставлять на Украину Запад, тем дальше мы вынуждены будем отодвигать эту угрозу — речь идёт уже о существовании нашей страны» зал зааплодировал.

Отпуск для участников СВО и развитие Донбасса

Владимир Путин рассказал о цели информационной войны Запада против России: «Они понимают, что победить на поле боя Россию невозможно. Поэтому они развернули мощную информационную войну». Говоря о необходимости защиты граждан России от деградации и вырождения, глава государства напомнил: «Семья — это союз мужчины и женщины. Так говорят священные книги всех мировых религий. Но и эти священные тексты Запад пытается пересмотреть». Глава государства сказал, что гордится тем, что наш многонациональный народ понял, что мы делаем, и поддержал действия по освобождению Донбасса.

Послание президента Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Жители Донбасса сами определили свое будущее, несмотря на угрозы и террор, решили быть со своей Родиной», — заявил Владимир Путин. Он отметил необходимость наращивать программу новых субъектов федерации: речь о том, чтобы возродить предприятия и создать новые рабочие места.

«Предлагаю создать специальный государственный фонд, его задачей будет помощь семьям участников СВО», — сказал президент. По его словам, уже в этом году структуры этого фонда должны быть развёрнуты во всех регионах России. Для всех участников СВО Путин предложил установить обязательный отпуск не менее 14 дней и не реже чем раз в полгода без учёта на дорогу. «Чтобы у каждого бойца была возможность встретиться с семьёй», — пояснил глава государства.

Программа поддержки всех участников специальной военной операции была очень подробно изложена в послании. В частности, Владимир Путин считает, что реальный боевой опыт в ходе спецоперации бесценен, он должен быть положен в основу дальнейших шагов по укреплению ВС РФ.

«Те, кто сражался в Донбассе и в Новороссии, должны быть главной опорой в развитии новых регионов. Россия на вас рассчитывает!» — призвал Путин.

Время возможностей для России и ее граждан

Отдельно российский президент рассказал о неплохой ситуации в экономике, отметив при этом, что ВВП в 2022 году снизился на 2,1%, хотя в марте 2022-го нам предрекали обвал в 20–25%.

«Мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей», — подчеркнул российский лидер. По его словам, у России есть всё, чтобы обеспечить безопасность и уверенное развитие страны.

Послание президента Федеральному собранию Kremlin.ru

«Смысл нашей работы — не приспособиться к условиям, а вывести на новые рубежи, сейчас все меняется и очень быстро, это время возможностей», — сказал президент. По его мнению, Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

Технологические возможности российской экономики будут существенно расширены. Так, программа бесплатной газификации будет действовать для граждан на постоянной основе. С 2023 года начинается масштабная программа ремонта и модернизации ЖКХ. В течение 10 лет нужно инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 трлн рублей. Льготный кредит можно будет взять не только на покупку производственных площадей, но на их строительство или модернизацию. Сумма такого кредита — до 500 млн рублей. Начиная с этого года российские компании могут уменьшить выплаты по налогу на прибыль, если закупают передовые отечественные IT-решения и продукцию с использованием искусственного интеллекта. Эти расходы учитываются с повышенным коэффициентом — в полтора раза больше фактических затрат. На каждый рубль, вложенный компанией, приходится налоговый вычет в полтора рубля.

Тем временем инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4–5%. С 1 января 2024 года кроме запланированной индексации МРОТ Путин предложил увеличить его ещё на дополнительные 10% (таким образом рост составит 18,5%) и обеспечить рост реальных зарплат. Также глава государства призвал увеличить налоговые льготы для семей с детьми.

Средства на нацпроекты, запланированные на ближайшие года, регионы смогут получить уже сейчас. Беспроцентные казначейские кредиты регионов на досрочное завершение национальных проектов будут автоматически погашены в апреле этого года.

Временное неучастие РФ в ДСНВ

Ещё одним важным известием из послания президента Федеральному собранию стало заявление о приостановке участия России в ДСНВ.

Глава государства напомнил, что заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России «вернуться к выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях» прозвучало в начале февраля 2023 года.

Послание президента Федеральному собранию Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Ну, даже не знаю, как это назвать, это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», ― отметил российский лидер.

«Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Повторю, не выходит из договора, а приостанавливает. Но прежде, чем вернуться, нужно понять, как мы будем учитывать совокупный ядерный арсенал альянса. Не нужно только снова всем врать и строить из себя поборников мира и безопасности», — пояснил глава государства.

В завершении послания Владимир Путин вновь вернулся в теме спецоперации: «Сейчас плечом к плечу на передовой сражаются воины из всех регионов нашей многонациональной Родины. Их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за Родину!»

Послание президента Федеральному собранию Kremlin.ru

Зал аплодировал Путину во время послания 53 раза, стоя — четыре раза.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, обратился с посланием к Федеральному собранию — впервые с 2021 года. В мероприятии приняли участие представители всех ветвей власти, общественные деятели и даже участники специальной военной операции на Украине. Присутствующие отмечают, что обращение Путина было направлено не только к гражданам России, но и ко всему миру.

Мы уверены в себе, уверены в силах, правда за нами, сказал Путин.