Пекин, 21 февраля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Сильный пожар произошел на химзаводе в восточной китайской провинции Аньхой, сообщает телеканал ССТV.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Завод, на котором производятся пестициды, загорелся 21 февраля. Химзавод расположен в городе Сюаньчэн. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, что здание находится в клубах чёрного дыма.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Пожарным удалось потушить открытое пламя.

Причина пожара выясняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул в высшем колледже информатики в Советском районе Новосибирска.