Москва, 21 февраля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В связи с изменениями международной ситуации отменен президентский указ 2012 года о направлениях внешнеполитического курса России. Документ об этом подписал президент России Владимир Путин. Указ вступает в действие с момента опубликования, т.е. с 21 февраля 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как говорится в тексте указа, «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях», указ №605 от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ» «признать утратившим силу».

Указ 2012 года регламентировал укрепление позиций России на международных рынках, развитие страны как равноправного партнера на международной арене, закреплял центральную роль ООН в решении мировых вопросов. Национальные интересы РФ в соответствии с этим документом должны были реализовываться на основе принципов прагматизма и открытости в соответствии с формированием новой полицентричной системы международных отношений.