Москва, , 15:05 — REGNUM Город Херсон скоро будет освобождён от ВСУ, заявил 21 февраля глава врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, Сальдо заявил о прозвучавшем в нём «грозном предупреждении» противникам России.

Российские действия по усилению армии «создадут возможности для того, чтобы фронт был продвинут как можно дальше». По словам Сальдо, жители всех новых регионов России надеются на то, что цели спецоперации будут достигнуты в ближайшее время.

При этом интервью РИА Новости Сальдо сказал: «Я как руководитель гражданской администрации считаю, что Херсон уже в недалеком будущем, обозримом, снова будет освобождён и начнёт развиваться так, как развивался до эвакуации».

Напомним, о том, что ВСУ намерены оставить Херсон, Сальдо сообщал в начале февраля. Эти выводы были сделаны на основании информации о вывозе ВСУ ценностей с территории города.

Читайте ранее в этом сюжете: В Херсонской области сообщили о скором отступлении ВСУ из Херсона