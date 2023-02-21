Москва, , 14:47 — REGNUM Посол Соединённых Штатов в России Линн Трейси была вызвана 21 февраля в Министерство иностранных дел РФ. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, поводом для этого стала «расширяющаяся вовлечённость США в боевые действия на стороне киевского режима».

Посол США в России Линн Трейси © Максим Блинов/РИА Новости

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«В переданной послу ноте протеста подчёркивается, что накачка ВСУ вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта», ― говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте федерального ведомства.

В обращении также отмечено, что «поставляемые Киеву вооружения, как и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель».

В МИД указали на контрпродуктивность выбранного «агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям». По мнению российских дипломатов, Вашингтон может и должен предпринять шаги для деэскалации обстановки. Для этого США должны вывести американо-натовских военных и технику, а также прекратить «враждебную антироссийскую активность».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что западные страны стремятся перевести локальный конфликт на Украине в фазу глобального противостояния. Глава государства подчеркнул, что Россия будет реагировать на это соответствующим образом, так как «речь идёт о существовании нашей страны».