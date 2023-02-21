Лукашенко призвал создавать совместные ирано-белорусские производства

Минск, , 15:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе запланированного визита в Иран намерен обсудить расширение двусторонних отношений между странами. Об этом он сообщил на встрече с иранским послом в Минске Саидом Яри.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация, которая складывается в мире и вокруг Ирана и Беларуси, к счастью, заставляет нас быть ближе и искать те формы сотрудничества, которые сегодня востребованы», — сказал Лукашенко.

По его мнению, Ирану и Белоруссии пора от простых торговых отношений переходить к создаю совместных производств. Кроме того, белорусский президент заявил, что заинтересован в участии в проекте России, Азербайджана и Ирана по формированию железнодорожного и автомобильного маршрутов коридора «Север-Юг».

Напомним, ранее Лукашенко сообщил, что планирует посетить Тегеран в середине марта. Он подчеркнул, что его пригласил президент Ирана Ибрахим Раиси.

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