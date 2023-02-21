Минобороны: ВС России уничтожили на краснолиманском направлении свыше 200 военных ВСУ

Москва, , 14:40 — REGNUM За прошедшие 24 часа российскими военными на краснолиманском направлении было уничтожено свыше 200 военных вооружённых формирований Украины. Об этом 21 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как отметил официальный представитель Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» Вооружённых сил (ВС) РФ нанесли комплексный удар по живой силе врага около населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка Донецкой Народной Республики.

«За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин извинился перед участниками спецоперации, что не сможет назвать всех их в своем послании. Он не стал упоминать имена особо отличившихся из-за того, что побоялся обидеть остальных — всех, кто героически выполняет свой долг перед Родиной.