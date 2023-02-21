Москва, 21 февраля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. После приостановления членства России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) Россия вольна делать все, что захочет, для обеспечения безопасности страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Андрей Картаполов

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что объявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

«Теперь мы приостанавливаем свое участие в этом договоре в ответ на действие наших бывших партнеров и вольны делать все, что хотим, для того чтобы обеспечить безопасность нашей Родины. Надо будет увеличить количество боезарядов — увеличим, надо будет увеличить количество носителей — увеличим. Это наше право», — сказал Картаполов.