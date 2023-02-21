Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM Атакующий полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, выступавший за сборную Румынии по футболу, в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своем отношении к отстранению российских клубов и сборных от участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

Эрик Бикфалви © Алексей Даничев/РИА Новости

«Как я отреагировал на решение ФИФА отстранить Россию? Меня это не удивило, я был уверен, что страны Западной Европы окажут давление на ФИФА. Так и случилось. <…> Конечно, это плохая ситуация как для российских клубов, так и для сборных», — считает Бикфалви.

Также футболист добавил, что надеется на скорое возвращение российского футбола в еврокубки и прочие международные соревнования.

Напомним, что 28 февраля 2022 года Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) и Международная Федерация Футбола (ФИФА) ввели против российских клубов и сборных санкции, отстранив от участия в международных турнирах под их эгидой.

Эрик Бикфалви выступает за российские клубы с 1 июля 2016 года после перехода из бухарестского «Динамо» в «Томь» на правах свободного агента.

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