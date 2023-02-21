Москва, , 14:29 — REGNUM Заявление НАТО с требованием в адрес России вернуться к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не что иное как театр абсурда. Об этом 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию © Михаил Метцель/РИА Новости

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Глава государства напомнил, что заявление Североатлантического альянса с фактическим требования к России «вернуть к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях» прозвучало в начале февраля 2023 года.

«Ну, даже не знаю, как это назвать ― это театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», ― отметил российский лидер.

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Также Путин заявил, что предложение НАТО допустить инспекции на российские ядерные оборонные объекты в текущих условиях «звучит как какой-то бред».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом глава государства подчеркнул, что Россия не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает своё участие в нём.