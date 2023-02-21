Москва, 21 февраля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки сбили десять беспилотников ВСУ, а также предотвратили обстрелы Белгородской области. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа противовоздушной обороны России в зоне проведения СВО

По данным министерства, БПЛА были сбиты возле населённых пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково в Харьковской области, Площанка, Кременная в ЛНР, Пантелеймоновка, Кирилловка в ДНР и Переможное в Запорожской области.

Кроме того, сообщается, что российские силы ПВО за прошедшие сутки сбили два реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и две тактические ракеты «Точка-У», запущенные врагом в районы населённых пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области.

Стоит отметить, согласно данным Минобороны РФ, с начала спецоперации по денацификации Украины российские бойцы сбили 3203 беспилотника ВСУ.