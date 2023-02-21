Москва, 21 февраля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в ходе проведения специальной военной операции нанесли подразделениям ВСУ комплексное огневое поражение на южнодонецком и запорожском направлениях, сообщили в Министерстве обороны 21 февраля.

Максим Блинов/РИА Новости Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепёк»

Удары артиллерией и тяжелыми огнемётными системами были нанесены в районах населённых пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива (ДНР).

За сутки на данных направлениях было уничтожено до 70 военнослужащих противника, а также шесть единиц техники (два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Л-20).

Кроме того, в районе Угледара был поражен склад боеприпасов ВСУ, отметили в ведомстве.

Днем ранее, 20 февраля, в Минобороны сообщили о нанесении удара по подразделениям ВСУ на данных направлениях, уничтожении до 60 военнослужащих противника и шести единиц техники.