Херсон, 21 февраля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. За последние сутки в ходе контрбатарейной борьбы в Херсонской области уничтожены самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика». Об этом во вторник, 21 февраля, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Танк Т-90М ведет стрельбу по позициям ВСУ

По его словам, в районе населенного пункта Томина Балка уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Также он добавил, что в районе города Херсона военнослужащие ВС РФ обнаружили и ликвидировали склад боеприпасов для оружия и техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что «Южной» группировкой Вооруженных сил Российской Федерации за последние сутки удалось уничтожить свыше 170 человек личного состава ВСУ на донецком направлении.