Москва, 21 февраля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили артиллерийскую систему М777 производства США, РСЗО «Град», гаубицу Д-20 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил 21 февраля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Кирилл Нортон/РИА Новости Пилот в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России

«В результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское (ЛНР)», — указал Конашенков.

По его словам, российские военные на данном направлении также уничтожили до 70 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля.

Напомним, согласно данным Службы внешней разведки, с конца 2021 года страны НАТО передали Украине 1170 комплексов противовоздушной обороны (ПВО), 440 танков, 1510 боевых машин пехоты (БМП) и 655 артиллерийских систем.