Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о постановке на дежурство новых ядерных наземных комплексов. Об этом он сообщил 21 февраля в послании Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию © Дмитрий Астахов/РИА Новости

«Неделю назад, например, мной подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», — сказал Путин.

Он также сообщил, что Россия из-за неоднозначной позиции США приостанавливает участия в договоре о сокращении ядерных вооружений СНВ-III. Кроме того, он заявил о необходимости возобновить в России проведение ядерных испытаний, если этим займётся американская сторона.

Напомним, сухопутные стратегические комплексы России включают в себя баллистические ракеты стационарного и мобильного базирования. Они являются главной составляющей российских стратегических сил в ядерной триаде.

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