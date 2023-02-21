Регионы РФ могут уже сейчас получить средства на нацпроекты за 2024 год
Москва, 21 февраля 2023, 14:16 — REGNUM Зарезервированные на 2024 год средства на реализацию нацпроектов российские регионы уже сейчас могут получить через беспроцентные казначейские кредиты, заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
«Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты», — заявил президент.
По его словам, эти кредиты будут автоматически погашены в апреле 2024 года. Президент назвал такой механизм хорошим инструментом.
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