Москва, 21 февраля, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Зарезервированные на 2024 год средства на реализацию нацпроектов российские регионы уже сейчас могут получить через беспроцентные казначейские кредиты, заявил 21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Трансляция послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Севастополе

«Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через беспроцентные казначейские кредиты», — заявил президент.

По его словам, эти кредиты будут автоматически погашены в апреле 2024 года. Президент назвал такой механизм хорошим инструментом.