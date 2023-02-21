Москва, , 14:14 — REGNUM В России необходимо вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет. Об этом 21 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил президент Владимир Путин.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учётом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни», ― подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в этой сфере необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий.

«В этой связи предлагается […] вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием», ― сказал глава государства.

При этом он добавил, что в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда.

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Путин также подчеркнул, что после перехода России на другую систему образования у молодежи должны появиться новые возможности, а не проблемы. Студенты, которые сейчас учатся в университетах, продолжат там обучение по действующим программам, а полученные ими дипломы также будут легитимны, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Минобрнауки РФ хочет сформировать отечественную систему высшего образования и ведёт переговоры с заинтересованными сторонами — университетским и научным сообществом, работодателями, законодательными органами и региональными органами власти.