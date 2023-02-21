Москва, , 14:12 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил о попытках Соединенных Штатов Америки закрепить свое глобальное доминирование.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США после распада СССР пытаются закрепить свое глобальное доминирование, не считаясь с интересами других стран», — сказал глава Российского государства.

Также Путин добавил, что российские спецслужбы обладают информацией о планах Вашингтона провести испытания ядерного оружия.

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