Путин заявил о попытках США закрепить свое глобальное доминирование
Москва, 21 февраля 2023, 14:12 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил о попытках Соединенных Штатов Америки закрепить свое глобальное доминирование.
«США после распада СССР пытаются закрепить свое глобальное доминирование, не считаясь с интересами других стран», — сказал глава Российского государства.
Также Путин добавил, что российские спецслужбы обладают информацией о планах Вашингтона провести испытания ядерного оружия.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ
Читайте развитие сюжета: Путин рассказал, почему ухудшились отношения с Соединенными Штатами