Москва, 21 февраля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля заявил о попытках Соединенных Штатов Америки закрепить свое глобальное доминирование.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США после распада СССР пытаются закрепить свое глобальное доминирование, не считаясь с интересами других стран», — сказал глава Российского государства.

Также Путин добавил, что российские спецслужбы обладают информацией о планах Вашингтона провести испытания ядерного оружия.