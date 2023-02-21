Москва, 21 февраля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Социально-политические силы в России имеют, несмотря на имеющиеся разногласия по ряду направлений, единое мнение в вопросах безопасности и суверенитета страны. Об этом 21 февраля в своем послании Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Он отметил, что выборы — это всегда разные подходы имеющихся социально-политических сил к решению социальных и экономических задач. Однако у всех у них одно мнение, когда речь идет о безопасности России.

«При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном, а главное, основополагающее для нас всех — это безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы», — подчеркнул Путин в послании Федеральному собранию.

Напомним, президент России выступил 21 февраля с ежегодным посланием Федеральному собранию.