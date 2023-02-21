Путин поручил обеспечить в России рост реальных заработных плат

Москва, , 14:08 — REGNUM Задача по обеспечению роста реальных зарплат российских граждан поставлена перед правительством и субъектами РФ. Об этом 21 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Врач Дарья Драй © ИА REGNUM

«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил начать выплачивать в воссоединившихся с РФ регионах материнский капитал семьям, в которых дети родились с 2007 года.