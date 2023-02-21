Москва, , 14:07 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о деградации отношений с США в послании Федеральному собранию 21 февраля.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США вышли из договора по ПРО [Договора по противоракетной обороне]. Все осталось в прошлом, наши отношения, что очень важно, деградировали, и это целиком «заслуга» Соединенных Штатов», — сказал Путин.

«Ситуация в мире с 1945 года изменилась, сформировались новые центры влияния, но недопустимо, что США стали перекраивать мироустройство только под себя», — добавил президент.

Напомним, США объявили в 2001 году об одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году. Тогда президент России спокойно отреагировал на подобное решение США, отметив, что это не стало сюрпризом для Москвы.

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